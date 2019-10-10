В Кузбассе бездомная собака откусила два пальца ребенку

СЕГОДНЯ 08:08 2019-10-10T08:29:12+03:00

Сейчас он пришел в сознание

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В Кузбассе 6-летнего ребенка покусала собака. Животное откусило малышу два пальца. Сейчас он пришел в сознание.

Маленький мальчик играл со своими друзьями во дворе дома. Вдруг на него набросился уличный дикий пес, стал кусать, а после ухватился за детскую руку и стал ее терзать зубами.

Как сообщает осведомленный источник в медицинских кругах, ребенка доставили с разорванной левой рукой в областную детскую клиническую больницу. Особенно пострадала кисть: один палец был полностью откушен, второй болтался на клочке кожи.

Врачи провели срочную сложную операцию по восстановлению одного из пострадавших пальцев - его пришили. Процессом руководил специалист-травматолог Владислав Баковский. Медицинская процедура длилась около трех часов.

Теперь ребенку предстоит долговременная реабилитация и постоянное медицинское сопровождение, а также в последующем еще одна операция. Однако сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает. Он пришел в сознание.

ИСТОЧНИК KP.RU