В Новокузнецке памятник работникам шахты Димитрова восстановят и перенесут

СЕГОДНЯ 08:18 2019-10-10T08:37:57+03:00

Он расположится рядом с одной из местных школ

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Новокузнецкий памятник работникам шахты Димитрова, погибшим на фронте, отреставрируют и перенесут на территорию, расположенную рядом с одной из местных школ.

Об этом на своей странице в социальной сети сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Он рассказал, что прочитал в газете открытое письмо местных жителей. Они просили восстановить значимый монумент - памятник погибшим на фронте работникам шахты Димитрова. За ним давно никто не ухаживал, так как предприятие было закрыто.

«При первом же визите в Новокузнецк осмотрел этот памятник. Следующий год - юбилейный, 75 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Мы обязаны хранить память о подвиге каждого кузбассовца, отдавшего свою жизнь за Родину», - пишет губернатор.

Отметим, глава региона поручил к 9 Мая следующего года монумент отреставрировать и перенести в более подходящее место - на территорию рядом со школой № 43. Там большая проходимость, а это значит, что многие горожане и гости смогут к нему приходить и возлагать цветы.

ИСТОЧНИК KP.RU