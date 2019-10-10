В Новокузнецке памятник работникам шахты Димитрова восстановят и перенесут
Новокузнецкий памятник работникам шахты Димитрова, погибшим на фронте, отреставрируют и перенесут на территорию, расположенную рядом с одной из местных школ.
Об этом на своей странице в социальной сети сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Он рассказал, что прочитал в газете открытое письмо местных жителей. Они просили восстановить значимый монумент - памятник погибшим на фронте работникам шахты Димитрова. За ним давно никто не ухаживал, так как предприятие было закрыто.
«При первом же визите в Новокузнецк осмотрел этот памятник. Следующий год - юбилейный, 75 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Мы обязаны хранить память о подвиге каждого кузбассовца, отдавшего свою жизнь за Родину», - пишет губернатор.
Отметим, глава региона поручил к 9 Мая следующего года монумент отреставрировать и перенести в более подходящее место - на территорию рядом со школой № 43. Там большая проходимость, а это значит, что многие горожане и гости смогут к нему приходить и возлагать цветы.
ИСТОЧНИК KP.RU