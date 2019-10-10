2019-10-10T09:37:37+03:00
Общество

На ремонт фасада кемеровского театра выделили более четырех миллионов рублей

Работы закончат уже этой зимой
Яна ПОПОВА
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На ремонт фасада кемеровского театра выделили более четырех миллионов рублей. ФОТО: kempuppet.ruНа ремонт фасада кемеровского театра выделили более четырех миллионов рублей. ФОТО: kempuppet.ru
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Кемеровский театр кукол имени Аркадия Гайдара отремонтируют к декабрю этого года. На проведение всех необходимых работ выделено более четырех миллионов рублей.

Такая информация появилась на едином портале госзакупок. В электронных документах, размещенных на сайте, уже указан исполнитель работ. Им стала кемеровская компания ООО «Студия». В общей сумме на ремонт потребуется 4 343 719 рублей.

Эти средства пойдут на проведение демонтажа всех элементов фасада и их последующую замену, облицовку цоколя гранитной плиткой, замену оконных откосов и крыльца, оштукатуривание самого фасада с покрытием акриловыми составами, а также на монтирование новой подвески. Закончат ремонт фасада здания кукольного театра к 20 декабря 2019 года.

Отметим, деньги взяты из субсидии, полученной от автономного учреждения для реализации мероприятий по празднованию 300-летия открытия Кузбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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