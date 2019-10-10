2019-10-10T10:33:57+03:00
Происшествия

В Кузбассе выясняют обстоятельства гибели проходчика на шахте

Мужчину затянуло в отбитую горную массу
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе выясняют обстоятельства гибели проходчика на шахтеВ Кузбассе выясняют обстоятельства гибели проходчика на шахтеФото: Олег ЗОЛОТО
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В Кузбассе выясняют обстоятельства гибели проходчика на шахте. Мужчину затянуло в отбитую горную массу.

Следственные органы расследуют инцидент, который произошел на шахте «Сибирская». Установлено, что в сентябре этого года 41-летний проходчик выполнял работы по креплению подземной выработки в забое. Когда мужчина находился рядом с комбайном, то механизм включился, и проходчика затянуло в отбитую горную массу.

- Коллеги, увидев произошедшее, выключили комбайн и сообщили руководству, - рассказали в СУ СК по Кемеровской области. - Сотрудники МЧС подняли тело потерпевшего на поверхность.

Теперь предстоит выяснить, был ли исправен комбайн и должен ли был располагаться в указанном месте. Сейчас расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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