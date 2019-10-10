2019-10-10T12:54:54+03:00
Происшествия

Следком потребовал отловить бродячих собак в кузбасском городе

Из-за животных пострадал маленький ребенок в Тайге
Екатерина РОМАНОВА
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Следком потребовал отловить бродячих собак в кузбасском городеСледком потребовал отловить бродячих собак в кузбасском городе
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Маленький мальчик из Тайги пострадал от бродячих животных. Собака серьезно травмировала его руку. Сейчас следователи проводят доследственную проверку по факту травмирования.

Чрезвычайное происшествие случилось в Тайге 8 октября. В этот день 8-летний мальчик находился на улице. К нему неожиданно подбежала бродячая собака и набросилась. Соседи увидели, что у ребенка после нападения собаки оказалась серьезно травмирована рука и вызвали скорую помощь. Мальчика доставили в больницу, где врачи оказали ему всю необходимую помощь. А региональный Следственный комитет начал доследственную проверку по факту травмирования ребенка.

- В администрацию Тайгинского городского округа направлено информационное письмо о необходимости принятия незамедлительных мер к отлову бродячих животных, - сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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