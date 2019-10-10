2019-10-10T13:00:26+03:00
Общество

Южный ветер принесет в Кузбасс тепло

Синоптики дали прогноз погоды на выходные
Ирина АВТУШКО
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Южный ветер принесет в Кузбасс теплоЮжный ветер принесет в Кузбасс теплоФото: Екатерина РОМАНОВА
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Южный ветер принесет в Кузбасс тепло. Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на выходные.

В ближайшие дни по области температура пусть незначительно, но повысится. Так, в пятницу ночью ожидается 2 - 7 градусов ниже нуля, днем воздух прогреется до +6… +11, осадков не ожидается. В субботу на улице будет комфортней. Ночью температура установится в пределах -5… 0 градусов, а местами по области достигнет отметки +5. Днем ожидается 8 - 13 градусов тепла. Этот день также преимущественно пройдет без осадков.

В воскресенье ночью столбики термометров покажут +2… +7, по области ожидаются небольшие дожди. В дневное время будет от +13 до +18 градусов.

Понедельник также порадует кузбассовцев теплом - днем температура повысится до +14…+19 градусов. В большинстве районов пройдут небольшие и умеренные дожди. Все эти дни будет дуть легкий южный и юго-восточный ветер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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