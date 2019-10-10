В новокузнецкий Дворец спорта вложат 3,2 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 13:58 2019-10-10T14:23:03+03:00

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В Новокузнецке в скором времени появится хоккейная арена на 10 тысяч зрителей. Во Дворце спорта кузнецких металлургов решено не делать капитального ремонта: здесь будет проведена реконструкция.

После масштабной реконструкции, которая будет проведена на главной спортивной арене города, здесь смогут одновременно находиться 10 тысяч человек (сейчас - 7533 зрителя). Предусмотрена организация парковки, появятся комфортные помещения для трансляций матчей. После проведения экспертизы выяснилось, что планируемый ранее капитальный ремонт и реконструкция могут быть выполнены примерно в одинаковые сроки, об этом сообщил заместитель губернатора по строительству Глеб Орлов. Однако ремонт не сможет решить главные задачи: расширение площади и создание условий для проведения Международных спортивных игр «Дети Азии». Именно поэтому решено было проводить реконструкцию.

Уже сейчас ведется предпроектная подготовка разделов проекта - она должна завершиться до 1 декабря 2019 года. К 30 июня 2020 года должна быть готова сметная документация, затем потребуется время для ее экспертизы. После этого останется найти подрядчика и заключить договор на проведение реконструкции.

ИСТОЧНИК KP.RU