СЕГОДНЯ 03:31 2019-10-11T04:54:11+03:00

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В Новокузнецке директор коммерческой фирмы добровольно отдала мошенникам 700 тысяч рублей. Женщина стала жертвой лжебанкира.

Как при визите в отдел полиции рассказала потерпевшая, вечером ей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он сообщил уже давно всем знакомую историю - мол, с вашего счета пытались списать средства и его надо обезопасить. А для этого выполнить под диктовку ряд операций на мобильном телефоне. Также злоумышленник попросил женщину загрузить на телефон некую программу для уверенности, что операции по карте проводит именно реальная владелица.

- Злоумышленник пояснил, что уязвимая банковская карта перевыпущена, и назвал «новый» номер, куда следовало перевести все накопления. Вскоре потерпевшая выполнила 21 операцию по переводу денег на указанные реквизиты. На следующий день она пришла за новой картой в банк, где ей посоветовали сообщить о произошедшем в полицию,- рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Сейчас преступника разыскивают, уже известно, что он звонил из Москвы. За противоправные действия ему грозит до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU