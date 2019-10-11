СЕГОДНЯ 05:07 2019-10-11T05:07:17+03:00

В Кузбассе более тысячи жителей из-за аварии остались без света.ФОТО: МРСК Сибири

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В Кузбассе более тысячи жителей из-за аварии остались без света. Инцидент произошел в Яшкинском районе.

На подстанции 110 кВ «Тальменка», обслуживаемой ОАО «РЖД», произошло отключение трансформатора. Обслуживающего персонала на данном объекте нет. Причиной аварии стало обрушение кровли на закрытом распределительном устройстве (ЗРУ) 10 киловольт, в результате чего были обесточены первая и вторая секции подстанции. В результате жители восьми населенных пунктов района остались без электричества – это порядка 1300 человек.

Сейчас люди вернулись к привычному быту – последствия аварии удалось ликвидировать.

- Чуть более двух часов потребовалось бригадам Яшкинского района электрических сетей, чтобы полностью восстановить электроснабжение по резервным схемам 10 киловольт и вернуть свет жителям, - сообщили в пресс-службе ПАО «МРСК Сибири».

ИСТОЧНИК KP.RU