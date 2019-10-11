Кузбассовец купил водительское удостоверение за 100 тысяч рублей, но далеко с ним не уехал
Кузбассовец купил водительские права за 100 тысяч рублей, но далеко с ними не уехал. Самостоятельно экзамены в автошколе он сдать не смог
За поддельное водительское удостоверение будут судить 34-летнего жителя Ленинска-Кузнецкого. Сотрудники ГИБДД остановили его на одной из городских улиц в августе текущего года. Мужчина управлял автомобилем ВАЗ-21120. Когда автоинспекторы проверяли документы, то выяснилось, что водительские права задержанному не выдавались, а предъявленный документ с номером и серией ранее был выдан совсем другому водителю.
- Злоумышленник стал фигурантом уголовного дела. В ходе дознания установлено, что обвиняемый обучался в 2018 году в одной из автошкол города, но не смог сдать экзамены, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области. - Тогда он приобрел водительское удостоверение у незнакомца за 100 тысяч рублей.
Сейчас материалы возбужденного уголовного дела переданы в суд, мужчине грозит до года лишения свободы за подделку документов.
ИСТОЧНИК KP.RU