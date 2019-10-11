2019-10-11T06:28:02+03:00
Общество

«Докурились»: в Новокузнецке из-за жалоб жильцов закрыли кальянную

Кальянная находилась в нежилом помещении жилого дома
Екатерина РОМАНОВА
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«Докурились»: в Новокузнецке из-за жалоб жильцов закрыли кальянную«Докурились»: в Новокузнецке из-за жалоб жильцов закрыли кальяннуюФото: Олег ЗОЛОТО
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Жильцам одного из домов Новокузнецка очень не понравилось соседство с кальянной. Ее посетители чрезмерно дымили, и запахи от смесей постоянно попадали в их квартиры.

В нежилом помещении одного из жилых домов Центрального района Новокузнецка расположилась кальянная студия. Однако при организации вентиляции была допущена ошибка: вытяжка бара находится прямо под окном одной из квартир. Поэтому запахи курительных смесей витают не только в самой кальянной и на улице, но и в квартире. Жильцам это не понравилось, и они обратились в Управление Роспотребнадзора, чтобы защитить свои права.

Специалисты провели замеры и установили, что содержание вредных веществ в квартире, расположенной над кальянной студией, превышает предельно допустимую концентрацию. В свою очередь, суд установил, что эти нарушения несут угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан и плохо влияют на условия проживания. Как сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области, деятельность кальянной приостановлена по решению суда на 10 суток, а само помещение студии опечатано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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