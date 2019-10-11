2019-10-11T07:18:20+03:00
Спорт

Футболист из Кузбасса привел сборную России к победе в матче с Шотландией

Александр Головин забил гол и сделал две голевые передачи
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Футболист из Кузбасса привел сборную России к победе в матче с Шотландией. ФОТО: twitter.com/TeamRussiaФутболист из Кузбасса привел сборную России к победе в матче с Шотландией. ФОТО: twitter.com/TeamRussia
Изменить размер текста:

Александр Головин, уроженец Кузбасса, отличился в отборе на Евро-2020. Он внес весомый вклад в победу российской сборной, которая разгромила сборную Шотландии со счетом 4:0.

Матч между Россией и Шотландией состоялся вечером 10 октября на стадионе «Лужники» и завершился разгромным для Шотландии счетом - 4:0. Немалый вклад в победу сделал Александр Головин. Он отдал две голевые передачи Магомеду Оздоеву и Артему Дзюбе, которые и открыли счет в матче. Затем Дзюба оформил дубль, а автором четвертого гола сборной России стал Александр Головин.

К слову, это шестая подряд победа российской сборной под руководством Станислава Черчесова. Сейчас сборная находится на втором месте в турнирной таблице группы I отборочного турнира на чемпионат Европы 2020 года. 13 октября россиянам предстоит сыграть со сборной Кипра.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Телеведущая из Кузбасса призвала отказаться от туалетной бумаги
«Докурились»: в Новокузнецке из-за жалоб жильцов закрыли кальянную
Губернатор Кузбасса призвал жителей совершать трудовые подвиги
В Кузбассе более тысячи жителей из-за аварии остались без света
Кузбассовец купил водительское удостоверение за 100 тысяч рублей, но далеко с ним не уехал
В Новокузнецке директор коммерческой фирмы добровольно отдала мошенникам 700 тысяч рублей
В Кемерове избили и ограбили студента-первокурсника
В Кемерове с помощью подкопа подростки украли 300 килограммов металлолома
Россельхозбанк объявил хакатон с призовым фондом 900 тысяч рублей на Международном цифровом агропромышленном форуме
В новокузнецкий Дворец спорта вложат 3,2 миллиарда рублей
Из Кемерова запустят прямые авиарейсы на Гоа
В Кемерове открылся торговый центр «Я»
Южный ветер принесет в Кузбасс тепло