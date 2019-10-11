СЕГОДНЯ 06:41 2019-10-11T07:18:20+03:00

Футболист из Кузбасса привел сборную России к победе в матче с Шотландией. ФОТО: twitter.com/TeamRussia

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Александр Головин, уроженец Кузбасса, отличился в отборе на Евро-2020. Он внес весомый вклад в победу российской сборной, которая разгромила сборную Шотландии со счетом 4:0.

Матч между Россией и Шотландией состоялся вечером 10 октября на стадионе «Лужники» и завершился разгромным для Шотландии счетом - 4:0. Немалый вклад в победу сделал Александр Головин. Он отдал две голевые передачи Магомеду Оздоеву и Артему Дзюбе, которые и открыли счет в матче. Затем Дзюба оформил дубль, а автором четвертого гола сборной России стал Александр Головин.

К слову, это шестая подряд победа российской сборной под руководством Станислава Черчесова. Сейчас сборная находится на втором месте в турнирной таблице группы I отборочного турнира на чемпионат Европы 2020 года. 13 октября россиянам предстоит сыграть со сборной Кипра.

ИСТОЧНИК KP.RU