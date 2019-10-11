2019-10-11T09:16:36+03:00
Общество

Три миллиарда рублей направили на реконструкцию аэропорта в Кемерове

Работы по реконструкции уже начались
Яна ПОПОВА
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Три миллиарда рублей направили на реконструкцию аэропорта в КемеровеТри миллиарда рублей направили на реконструкцию аэропорта в КемеровеФото: Полина ПРИЛУЦКАЯ
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Кемеровский аэропорт в скором времени полностью отремонтируют. Работы по улучшению предприятия ведутся уже сейчас.

Из-за многочисленных жалоб на состояние здания аэропорта было решено провести его реконструкцию. Благодаря ей здесь будут созданы комфортные условия для пребывания пассажиров.

Такую политику избрал новый директор аэропорта. Так, уже ремонтируется терминальный комплекс. Его обновление закончат до конца этого года, а строительно-монтажные работы - к 2021 году.

- Будет продолжена работа по совершенствованию инфраструктуры аэропорта, привлечению новых авиакомпаний-партнеров, развитию маршрутной сети, улучшению сервиса для пассажиров. В 2020 году планируется расширение маршрутной сети аэропорта Кемерова за счет открытия региональных рейсов, - сообщают в кемеровском аэропорту.

В общей сложности на эти цели было выделено 3 миллиарда рублей. Отметим, новый директор предприятия был назначен на должность в октябре этого года. Он прибыл в Кузбасс из Читы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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