2019-10-11T10:39:42+03:00
Происшествия

Пропускали собачку: в Новокузнецке из-за бездомного животного случилось массовое ДТП

Водитель "ГАЗели" протаранил несколько легковушек [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Пропускали собачку: в Новокузнецке из-за бездомного животного случилось массовое ДТП. ФОТО: кадр видео city-nПропускали собачку: в Новокузнецке из-за бездомного животного случилось массовое ДТП. ФОТО: кадр видео city-n
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Бездомная собачка спровоцировала ДТП в городе Новокузнецке. Часть водителей решила пропустить ее, чтобы та перешла дорогу. А вот водитель «ГАЗели» не успел затормозить.

Пропускали собачку: в Новокузнецке из-за бездомного животного случилось массовое ДТП.Видео: city-n

Дорожно-транспортное происшествие в районе остановки «Садовая» попало в объектив дорожной камеры. На снятых кадрах видно, что собака решила перейти дорогу вне пешеходного перехода. Она перешла часть одной из полос, но потом, видимо, испугалась и вернулась. Собака предприняла еще одну попытку, и еще, но автомобили, шедшие бесконечной вереницей, пугали ее.

В конце концов несколько добрых душ решили дать возможность собаке перейти на другую сторону. Автобус с грузовиком на одной полосе и четыре легковушки на другой остановились, а вот водитель «ГАЗели» не успел заторомозить и врезался в них.

Судя по записям с камер, собака все же не стала переходить проезжую часть, а вот автомобили получили повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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