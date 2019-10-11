СЕГОДНЯ 09:52 2019-10-11T10:39:42+03:00

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Бездомная собачка спровоцировала ДТП в городе Новокузнецке. Часть водителей решила пропустить ее, чтобы та перешла дорогу. А вот водитель «ГАЗели» не успел затормозить.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/737195" frameborder="0"></iframe> Пропускали собачку: в Новокузнецке из-за бездомного животного случилось массовое ДТП.Видео: city-n

Дорожно-транспортное происшествие в районе остановки «Садовая» попало в объектив дорожной камеры. На снятых кадрах видно, что собака решила перейти дорогу вне пешеходного перехода. Она перешла часть одной из полос, но потом, видимо, испугалась и вернулась. Собака предприняла еще одну попытку, и еще, но автомобили, шедшие бесконечной вереницей, пугали ее.

В конце концов несколько добрых душ решили дать возможность собаке перейти на другую сторону. Автобус с грузовиком на одной полосе и четыре легковушки на другой остановились, а вот водитель «ГАЗели» не успел заторомозить и врезался в них.

Судя по записям с камер, собака все же не стала переходить проезжую часть, а вот автомобили получили повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU