2019-10-11T10:42:56+03:00
Происшествия

Пьяный кузбассовец из-за личной неприязни зарезал знакомого

Мужчину взяли под стражу
Екатерина РОМАНОВА
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Пьяный кузбассовец из-за личной неприязни зарезал знакомогоПьяный кузбассовец из-за личной неприязни зарезал знакомогоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Житель города Прокопьевска будучи нетрезвым решил разобраться со своим знакомым. Знакомый сильно не нравился мужчине, и тогда он взялся за нож.

8 октября в социальных сетях появилось видео с камер наблюдения, на котором запечатлено преступление. Камера зафиксировала, как возле одного из домов на улице Обручева повздорили двое мужчин. Один из них достал нож и не менее четырех раз ударил им оппонента. Потерпевший скончался на месте.

В пресс-службе областной прокуратуре отметили, что 48-летний злоумышленник на момент преступления был пьян, а к погибшему он испытывал личную неприязнь. С места преступления он скрылся, а позже стало известно, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности.

- Следователь обратился в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Прокурор города Прокопьевска поддержал ходатайство следователя, - сообщает пресс-служба ведомства. – 10 октября Рудничным районным судом Прокопьевска избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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