В выходные в Кемерове отключат светофоры
В субботу и воскресенье в Кемерове отключат некоторые светофоры. Они не будут работать с утра субботы до вечера воскресенья.
На два дня в Кемерове будет временно приостановлена работа нескольких светофоров. Это необходимо для того, чтобы провести ремонтные работы.
Как сообщает пресс-служба МБУ «ЦОДД», запланированные мероприятия по замене дорожных контроллеров начнутся 12 октября в 9.00 и завершатся 13 октября к 19.00. За это время специалисты заменят светофоры на более современные. При этом на замену одного контроллера уйдет не более получаса. Отключения коснутся следующих объектов:
- проспект Октябрьский - бульвар Пионерский;
- проспект Шахтеров - улица Нахимова;
- улица Терешковой - проспект Шахтеров;
- проспект Советский - улица Красная;
- проспект Советский - улица Мичурина;
- улица Терешковой - улица Гагарина;
- улица Терешковой - проспект Ленина;
- улица Тухачевского - проспект Химиков;
- проспект Ленина - улица Тухачевского;
- улица Тухачевского - улица Двужильного.
На выходных водителей призывают быть максимально внимательными на дорогах.
ИСТОЧНИК KP.RU