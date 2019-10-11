2019-10-11T12:14:08+03:00
Общество

В выходные в Кемерове отключат светофоры

Они не будут работать два дня
Екатерина РОМАНОВА
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В выходные в Кемерове отключат светофоры. ФОТО: администрация Кемерова.В выходные в Кемерове отключат светофоры. ФОТО: администрация Кемерова.
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В субботу и воскресенье в Кемерове отключат некоторые светофоры. Они не будут работать с утра субботы до вечера воскресенья.

На два дня в Кемерове будет временно приостановлена работа нескольких светофоров. Это необходимо для того, чтобы провести ремонтные работы.

Как сообщает пресс-служба МБУ «ЦОДД», запланированные мероприятия по замене дорожных контроллеров начнутся 12 октября в 9.00 и завершатся 13 октября к 19.00. За это время специалисты заменят светофоры на более современные. При этом на замену одного контроллера уйдет не более получаса. Отключения коснутся следующих объектов:

- проспект Октябрьский - бульвар Пионерский;

- проспект Шахтеров - улица Нахимова;

- улица Терешковой - проспект Шахтеров;

- проспект Советский - улица Красная;

- проспект Советский - улица Мичурина;

- улица Терешковой - улица Гагарина;

- улица Терешковой - проспект Ленина;

- улица Тухачевского - проспект Химиков;

- проспект Ленина - улица Тухачевского;

- улица Тухачевского - улица Двужильного.

На выходных водителей призывают быть максимально внимательными на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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