Полез за шишкой – порвал губу: мужчина травмировался в кузбасской тайге
Теплый октябрь дает возможность кузбассовцам продолжать сбор шишек. Увы, нередко это занятие заканчивается печально. Так, в Таштаголе получил травмы 33-летний мужчина.
В пресс-службе Таштагольского района рассказали о том, как закончился для одного из местных жителей сбор шишек. 23-летний мужчина отправился в лес около поселка Нижний Сокол. Мужчина намеревался собрать кедровых шишек, забрался на кедр. В какой-то момент он не удержался и рухнул вниз.
Мужчину доставили в больницу, где врачи диагностировали ссадины и рваную рану губы. Травмы оказались неопасными, и его отпустили домой.
К слову, это не первый случай падения собирателей шишек с кедров. А некоторое время назад один из кузбассовцев, чтобы обезопасить себя от этого, попросту срубил деревья.
ИСТОЧНИК KP.RU