2019-10-11T13:30:59+03:00
Происшествия

Полез за шишкой – порвал губу: мужчина травмировался в кузбасской тайге

Молодой человек пострадал при падении с кедра
Екатерина РОМАНОВА
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Полез за шишкой – порвал губу: мужчина травмировался в кузбасской тайгеПолез за шишкой – порвал губу: мужчина травмировался в кузбасской тайге
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Теплый октябрь дает возможность кузбассовцам продолжать сбор шишек. Увы, нередко это занятие заканчивается печально. Так, в Таштаголе получил травмы 33-летний мужчина.

В пресс-службе Таштагольского района рассказали о том, как закончился для одного из местных жителей сбор шишек. 23-летний мужчина отправился в лес около поселка Нижний Сокол. Мужчина намеревался собрать кедровых шишек, забрался на кедр. В какой-то момент он не удержался и рухнул вниз.

Мужчину доставили в больницу, где врачи диагностировали ссадины и рваную рану губы. Травмы оказались неопасными, и его отпустили домой.

К слову, это не первый случай падения собирателей шишек с кедров. А некоторое время назад один из кузбассовцев, чтобы обезопасить себя от этого, попросту срубил деревья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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