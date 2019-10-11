Житель кузбасского города вышел с битой против сотрудника полиции
Жителям частного сектора города Прокопьевска были не по души хулиганские выходки одного из соседей. А когда сотрудники полиции пришли утихормирить дебошира, он набросился на одного из них с битой
Соседи буйного жителя частного сектора города Прокопьевска обратились за помощью к правоохранителям в ночь со 2 на 3 октября. Когда полицейские прибыли на место, мужчина громко кричал. На просьбу вести себя потише, мужчина неожиданно достал из-под одежды биту и ударил ею сотрудника полиции по голове. Дебошир попытался убежать, но его остановил один из свидетелей инцидента.
Агрессивного 23-летнего мужчину доставили в полицию. Впрочем, позже оказалось, что у него уже были проблемы с законом. Сотруднику полиции в медицинском учреждении оказали всю необходимую помощь.ю
Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по кемеровской области, сейчас буйный прокопчанин заключен под стражу, а в скором времени он предстанет перед судом.
ИСТОЧНИК KP.RU