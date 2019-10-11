Житель кузбасского города вышел с битой против сотрудника полиции

СЕГОДНЯ 13:56 2019-10-11T13:56:06+03:00

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Жителям частного сектора города Прокопьевска были не по души хулиганские выходки одного из соседей. А когда сотрудники полиции пришли утихормирить дебошира, он набросился на одного из них с битой

Соседи буйного жителя частного сектора города Прокопьевска обратились за помощью к правоохранителям в ночь со 2 на 3 октября. Когда полицейские прибыли на место, мужчина громко кричал. На просьбу вести себя потише, мужчина неожиданно достал из-под одежды биту и ударил ею сотрудника полиции по голове. Дебошир попытался убежать, но его остановил один из свидетелей инцидента.

Агрессивного 23-летнего мужчину доставили в полицию. Впрочем, позже оказалось, что у него уже были проблемы с законом. Сотруднику полиции в медицинском учреждении оказали всю необходимую помощь.ю

Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по кемеровской области, сейчас буйный прокопчанин заключен под стражу, а в скором времени он предстанет перед судом.

ИСТОЧНИК KP.RU