2019-10-12T03:50:52+03:00
Общество

В Кемерове пройдет панихида по Алексею Леонову

Память космонавта почтят в Знаменском соборе
Екатерина РОМАНОВА
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В Кемерове пройдет панихида по Алексею ЛеоновуВ Кемерове пройдет панихида по Алексею ЛеоновуФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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В воскресенье в Знаменском соборе города Кемерово пройдет панихида об Алексее Леонове.

Панихида об успокоении раба Божьего Алексия (Леонова) пройдет в субботу, 12 октября, в Знаменском соборе города Кемерова. Начнется она в 10:15. А в воскресенье, 13 октября, панихиды пройдут во всех храмах области.

Алексей Леонов, человек-легенда, первый космонавты, вышедший в открытый космос, умер 11 октября в Москве на 86-ом году жизни/

Напомним, легендарный космонавт Алексей Леонов родился 30 мая 1934 года в селе Листвянка Тисульского района. В 1937 году вместе с матерью, братьями и сестрами переехал в Кемерово, а в 1947 году – в Калининград. Алексей Леонов мечтал о небе, и в 1960 году его зачислили в первый отряд советских космонавтов. 18-19 марта 1965 года он совершил полет в космос в качестве второго пилота на космическом корабле «Восход-2». Этот полет стал историческим: Леонов – первый в истории космонавтики человек, вышедший в открытый космос. В течение 12 минут 9 секунд он находился вне космического корабля.

Алексей Леонов – дважды герой Советского Союза, заслуженный мастер спорта СССР, почетный гражданин нескольких городом, в том числе и зарубежных, почетный член Российской академии художеств.

В течение всей своей жизни Алексей Леонов держал связь с Кузбассом, приезжал на родную землю, интересовался новостями с малой родины. Кузбассовцы также помнят и гордятся своим земляком . На улице Весенней установлен бронзовый бюст космонавта Алексея Леонова. Кемеровскому международному аэропорту присвоено имя Алексея Леонова. В честь космонавта названа детская художественная школа №14 Тисульского района. В 2014 году учреждена областная медаль имени Алексея Леонова. Эта награда вручается заслуженным и достойным кузбассовцам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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