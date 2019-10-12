Новокузнечанин обменял мотоцикл на алкоголь

СЕГОДНЯ 05:33 2019-10-12T05:33:11+03:00

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Оставленный возле дома сломанный мотоцикл стал добычей воришки. Мужчина украл и продал чужое имущество, а деньги пропил.

24-летний житель частного сектора Куйбышевского района города Новокузнецка был огорчен, когда его мотоцикл «ИЖ Юпитер-5» сломался. Своего железного коня он оставил возле дома друга, а потом в течение нескольких дней приходил и проверял, все ли с ним в порядке. И вдруг мотоцикл пропал, а ущерб составил восемь тысяч рублей. Молодой человек тут же обратился в полицию.

Стражи порядка вскоре установили личность похитителя и задержали его. Воришкой оказался 29-летний мужчина, живущий на соседней улице. Он признался, что продал мотоцикл своему знакомому за 1,5 тысячи рублей. Деньги похититель техники потратил на алкоголь.

Мотоцикл изъяли и вернули законному владельцу. Счастливый, он поблагодарил сотрудников полиции за профессионализм. А вот похитителю не до благодарностей: его ждет суд. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, он может лишиться свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU