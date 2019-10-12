2019-10-12T12:25:41+03:00
Общество

Кемеровчане пожаловались на ремонт дороги в утренние часы

Сейчас специалисты восстанавливают проспект Шахтеров
Яна ПОПОВА
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Кемеровчане пожаловались на ремонт дороги в утренние часы. ФОТО: пресс-служба администрации города КемеровоКемеровчане пожаловались на ремонт дороги в утренние часы. ФОТО: пресс-служба администрации города Кемерово
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Жители Кемерова пожаловались на громкие строительные работы в утреннее время. Так, горожане возмущены тем, что из-за восстановления проспекта Шахтеров проблематично добираться на работу.

Одна из жительниц Кемерова рассказала об этой проблеме главе города Илье Середюку. Она оставила комментарий под одним из постов мэра. По ее словам, в утренний час-пик практически невозможно добраться до работы.

– Скажите, пожалуйста, почему ямочный ремонт на проспекте Шахтеров делают в тот промежуток времени, когда основной поток транспорта двигается на работу? Сегодня и вчера мы не могли проехать быстрее, чем за тридцать минут. В чем проблема делать ремонт позже? Почему должны дети опаздывать в школу, а взрослые – на работу? – пишет женщина.

Администрация Кемерова ответила на комментарий и сообщила, что сейчас эта проблема решается. Жалобы местных жителей были переданы подрядчику. В будущем он скорректирует график работы.

– Подрядчику уже указано на это. Строго предупредили, чтобы подобное не повторилось, – ответила на жалобу администрация города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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