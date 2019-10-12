2019-10-12T13:25:07+03:00
Общество

До +20 днем и -8 ночью: какой будет погода в Кузбассе в воскресенье

Синоптики дали прогноз на 13 октября
Екатерина РОМАНОВА
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До +20 днем и -8 ночью: какой будет погода в Кузбассе в воскресеньеДо +20 днем и -8 ночью: какой будет погода в Кузбассе в воскресеньеФото: Екатерина РОМАНОВА
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Воскресенье, 13 октября, обещает быть по-осеннему теплым днем. На юге области местами воздух прогреется до +20 градусов! При этом ожидается переменная облачность, а вероятность дождя остается небольшой.

Грядущая ночь в Кузбассе будет нежаркой: столбики термометров опустятся до отметок +2…-3 градуса. Местами будет еще холоднее – до восьми градусов мороза. В Кемерове температура воздуха ночью будет держаться в пределах -1…-3 градусов. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Воскресенье принесет тепло. Несмотря на переменную облачность, воздух прогреется до +10…+15 градусов. При этом по югу области возможно до +20 градусов тепла. В Кемерове же температура воздуха будет держаться в пределах +10…+15 градусов.

К слову, в этот день порывы юго-восточного ветра могут достигать 13 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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