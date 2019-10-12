Обрушился потолок: в открывшемся после ремонта ТЦ в Кемерове произошло ЧП

СЕГОДНЯ 16:15 2019-10-12T16:15:54+03:00

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Всего пара дней прошла после открытия торгового центра «Я» после ремонта, как здесь произошло ЧП. На втором этаже обвалился потолок.

Фотографии с места происшествия очевидцы выложили в социальные сети. Они отмечают, что ЧП произошло на втором этаже рядом с магазином дизайнерской одежды. Здесь по неизвестным причинам осыпалась часть подвесного потолка. Лишь по счастливой случайности никто не пострадал.

Комментаторы в соцсетях, узнав, что при обрушении потолка никто не пострадал, отметили, что «<незачем> было их открывать, если еще все не готово!» Также подписчики предположили, что причина обрушения – халтурная работа подрядчиков. А один из пользователей и вовсе попытался шутить: «ТЦ «Я», или как умереть за 5 секунд».

Потолок обвалилися на втором этаже. ФОТО: vk.com, "6 рукопожатий Кемерово"

Напомним, торговый центр «Я» был закрыт два месяца назад, 19 июля, по решению прокурора Центрального района, но в ходе следующих проверок суд снял обеспечительные меры и постановил, что «Я» может снова начать свою работу. В августе торговый центр уже мог бы радовать жителей города, но остался закрытым до завершения ремонтно-восстановительных работ, в том числе и фасада здания. Открытие торгового центра состоялось 10 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU