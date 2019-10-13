СЕГОДНЯ 06:38 2019-10-13T06:38:38+03:00

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В Кузбассе пройдут дни памяти космонавта Алексея Леонова. Жителям области покажут исторический фильм и выставки, посвященные нашему земляку.

Уже сейчас в городах и районах Кузбасса в муниципальных кинозалах организованы показы исторического фильма «Время первых» - он рассказывает о подвиге советского летчика-космонавта, первого человека, вышедшего в открытый космос, дважды Героя Советского Союза Алексея Леонова. Показы организованы 12 и 13 октября.

А уже на следующей неделе кемеровский музей ИЗО представит выставку работ учащихся тисульской детской художественной школы имени Леонова. Также выставку готовит и Кузбасский центр искусств. На ней покажут фотографии, сделанные Алексеем Леоновым в космосе. Выставка начнет работу с 18 октября.

В ближайшее время кемеровчане и гости города смогут увидеть интересный проект местного Дома актера «Первый в космосе». Он пока готовится, но уже известно, что в рамках мероприятия кузбассовцы запустят инстафлешмоб, во время которого прочитают отрывки из рассказов Леонова о космосе.

Также Кемеровским областным краеведческим музеем организована передвижная выставка «Космические вахты». На ней будут представлены личные вещи Алексея Леонова: парадная военная форма, фрагмент парашюта спускаемого аппарата «Восход -2», на котором Леонов вернулся из космоса в 1965 году, батарейки – маячки, которые передавали сигнал в 1965 году, когда Леонов и Беляев приземлились в пермской тайге, и многое другое.

Свой вклад в увековечение памяти космонавта внесет областная библиотека. Здесь на следующей неделе откроется книжная выставка, посвященная Леонову, а позже стартует всекузбасский литературный конкурс о космосе.

ИСТОЧНИК KP.RU