СЕГОДНЯ 08:23 2019-10-13T08:23:39+03:00

Пьяный беловчанин украл мотоцикл, чтобы покататься и продать.ФОТО: ГУ МВД по Кемеровской области

Теперь ему придется отвечать за свои действия перед законом

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Пьяный беловчанин украл мотоцикл, чтобы покататься и продать. Теперь ему придется отвечать за свои действия в суде.

О краже полицейским сообщил житель частного сектора Беловского района. Мужчина рассказал, что у его ограды бы припаркован мотоцикл ИЖ Юпитер-5, который ночью бесследно пропал. Полицейские отправились на поиски транспортного средства и вскоре задержали того, кто угнал. Это был ранее судимый местный житель. Как выяснилось, преступление он совершил, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

-Прокатившись на мотоцикле, злоумышленник спрятал его в листве, чтобы впоследствии продать технику, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело за кражу, ему грозит до пяти лет тюрьмы. Похищенный мотоцикл полицейские вернули законному владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU