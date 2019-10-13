Пьяный беловчанин украл мотоцикл, чтобы покататься и продать
Пьяный беловчанин украл мотоцикл, чтобы покататься и продать. Теперь ему придется отвечать за свои действия в суде.
О краже полицейским сообщил житель частного сектора Беловского района. Мужчина рассказал, что у его ограды бы припаркован мотоцикл ИЖ Юпитер-5, который ночью бесследно пропал. Полицейские отправились на поиски транспортного средства и вскоре задержали того, кто угнал. Это был ранее судимый местный житель. Как выяснилось, преступление он совершил, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
-Прокатившись на мотоцикле, злоумышленник спрятал его в листве, чтобы впоследствии продать технику, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.
Против злоумышленника возбудили уголовное дело за кражу, ему грозит до пяти лет тюрьмы. Похищенный мотоцикл полицейские вернули законному владельцу.
ИСТОЧНИК KP.RU