2019-10-13T09:25:16+03:00
Общество

В кемеровском парке водитель ездил по пешеходным дорожкам

Нарушителя вычислили по материалам «Мобильного патруля»
Ирина АВТУШКО
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В кемеровском парке водитель ездил по пешеходным дорожкам.ФОТО: ГУ МВД по Кемеровской областиВ кемеровском парке водитель ездил по пешеходным дорожкам.ФОТО: ГУ МВД по Кемеровской области
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В кемеровском парке водитель ездил по пешеходным дорожкам, которые не предназначены для передвижения на автомобиле. Нарушителя вычислили по материалам «Мобильного патруля».

Один из участников акции прислал видео, на котором видно, как автомобиль едет по пешеходной дорожке в парке имени Веры Волошиной. Сотрудники ГИБДД, просмотрев кадры, провели проверку и вычислили нарушителя. В отношении него составлен административный протокол и назначен штраф в размере 2000 рублей.

Проект «Мобильный патруль» продолжает принимать от граждан фото- и видеоматериалы, на которых зафиксированы правонарушения или преступления.

-При публикации сообщения о происшествии необходимо детально описать суть происходящего. Обязательно укажите точное место, дату и время происшествия. На фото- и видеоматериалах должна быть видна узнаваемая местность с объектом съемки в кадре, - отметили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Также подчеркивается, что в материалах необходимо как можно точнее указывать на нарушителей, например, зафиксировать автомобильные номера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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