Вряд ли выпустят: кемеровским волонтерам принесли раненую сову

СЕГОДНЯ 10:29 2019-10-13T10:29:53+03:00

Специалисты сомневаются, что птицу можно отпускать на волю

Изменить размер текста: A A

Кемеровским волонтерам неравнодушные жители принесли раненую сову. Но специалисты сомневаются, что птицу можно отпускать на волю

В центр помощи диким и экзотическим животным при Кемеровском госуниверситете поступила неясыть. У крылатой был обнаружен закрытый околосуставный перелом проксимального плеча. Как отметили эксперты, индекс упитанности у совы 3, но выглядела она при поступлении очень грустно.

-На данный момент сове уже не так грустно, питается самостоятельно, гневно щелкает, - сообщили в центре. - Выпуск маловероятен, но жить будет.

ИСТОЧНИК KP.RU