2019-10-13T10:29:53+03:00
Общество

Вряд ли выпустят: кемеровским волонтерам принесли раненую сову

Специалисты сомневаются, что птицу можно отпускать на волю
Ирина АВТУШКО
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Кемеровским волонтерам принесли раненую сову.ФОТО: Центр помощи диким и экзотическим животным/ vk.comКемеровским волонтерам принесли раненую сову.ФОТО: Центр помощи диким и экзотическим животным/ vk.com
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Кемеровским волонтерам неравнодушные жители принесли раненую сову. Но специалисты сомневаются, что птицу можно отпускать на волю

В центр помощи диким и экзотическим животным при Кемеровском госуниверситете поступила неясыть. У крылатой был обнаружен закрытый околосуставный перелом проксимального плеча. Как отметили эксперты, индекс упитанности у совы 3, но выглядела она при поступлении очень грустно.

-На данный момент сове уже не так грустно, питается самостоятельно, гневно щелкает, - сообщили в центре. - Выпуск маловероятен, но жить будет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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