2019-10-13T13:05:34+03:00
Спорт

Спортсменка из Кузбасса выиграла чемпионат мира по боксу

Мировое первенство проходило в Улан-Удэ
Ирина АВТУШКО
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Спортсменка из Кузбасса выиграла чемпионат мира по боксу.ФОТО: Кадр "Матч ТВ"Спортсменка из Кузбасса выиграла чемпионат мира по боксу.ФОТО: Кадр "Матч ТВ"
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Спортсменка из Кузбасса Лилия Аетбаева выиграла чемпионат мира по боксу в своей весовой категории. Соревнования проходили в столице Бурятии Улан-Удэ.

Сегодня в Улан-Удэ прошли финальные поединки первенства мира, в одном из которых 25-летняя прокопчанка Лилия Аетбаева встречалась с представительницей Турции Бусеназ Чакироглу. Девушка выступала в весовой категории до 51 килограмма. Победу уроженка Кузбасса и представительница сборной России раздельным решением судей одержала со счетом 4:1.

Напомним, что накануне нашу спортсменку поддерживал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

«Когда чемпионат России проходил у нас в Кемерове, мне все говорили, что Лилия проиграет — «будет серебро», - написал глава региона на своей официальной странице в соцсетях. - Но вопреки словам скептиков она победила, и сейчас наша чемпионка будет биться за звание сильнейшей на планете»

И вот, звание сильнейшей на планете получено. Для сборной России «золото» лилии Аетбаевой стало четвертой медалью. Ранее медаль высшей пробы взяла Екатерина Пальцева, а Екатерина Дынник и Саадат Далгатова стали бронзовыми призерами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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