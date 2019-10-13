СЕГОДНЯ 14:42 2019-10-13T14:42:59+03:00

До +22 тепла: синоптики дали прогноз погоды на понедельник в Кузбассе Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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Первый рабочий день следующей недели порадует кузбассовцев теплом. Синоптики Кемеровского гидрометцентра рассказали, какой погоды ждать 14 октября.

В ночь с воскресенья на понедельник температура воздуха установится в отметках -2…+3 градусов, а местами может опуститься до -7 градусов. Днем по области ожидается +17…+22 градусов тепла, по востоку области – от 11 до 16 градусов выше нуля. Прогнозируется юго-восточный ветер, который будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду, местами возможны порывы до 14 метров в секунду. Также по области будет переменная облачность, без существенных осадков, местами утром дымка.

В Кемерове в ночь на понедельник ожидается 0…+2 градуса, днем +18…+20 градусов.

Синоптики предупреждают, что на территории Кемеровской области сохраняется пожароопасность четвертого класса горимости.

ИСТОЧНИК KP.RU