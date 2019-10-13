До +22 тепла: синоптики дали прогноз погоды на понедельник в Кузбассе
Первый рабочий день следующей недели порадует кузбассовцев теплом. Синоптики Кемеровского гидрометцентра рассказали, какой погоды ждать 14 октября.
В ночь с воскресенья на понедельник температура воздуха установится в отметках -2…+3 градусов, а местами может опуститься до -7 градусов. Днем по области ожидается +17…+22 градусов тепла, по востоку области – от 11 до 16 градусов выше нуля. Прогнозируется юго-восточный ветер, который будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду, местами возможны порывы до 14 метров в секунду. Также по области будет переменная облачность, без существенных осадков, местами утром дымка.
В Кемерове в ночь на понедельник ожидается 0…+2 градуса, днем +18…+20 градусов.
Синоптики предупреждают, что на территории Кемеровской области сохраняется пожароопасность четвертого класса горимости.
ИСТОЧНИК KP.RU