Сергей Цивилев поздравил с праздником аграриев Кузбасса

СЕГОДНЯ 15:27 2019-10-13T16:22:44+03:00

Поздравление глава региона разместил у себя в соцсетях

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Сергей Цивилев поздравил с праздников аграриев Кузбасса. Поздравление глава региона разместил у себя на официальной странице в соцсетях.

Как отметил Сергей Цивилев, сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность – это одна из важнейших отраслей региона. Перед не поставлен ряд серьезных задач, в их числе - накормить кузбассовцев качественными продуктами и существенно увеличить объем экспорта производимых товаров.

-Мы возродили агрофорум в Топкинском районе, строим элеватор в Промышленновском районе, ввели новые меры поддержки для фермеров, вдвое увеличили бюджет агропромышленного комплекса региона и продолжаем разрабатывать программы, которые помогут нашим хозяйствам развиваться! – отметил Сергей Цивилев.

Глава региона поздравил всех тружеников с их профессиональным праздником, пожелав здоровья, благополучия, оптимизма, новых рекордов в полях!

ИСТОЧНИК KP.RU