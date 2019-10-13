2019-10-13T16:22:44+03:00
Общество

Сергей Цивилев поздравил с праздником аграриев Кузбасса

Поздравление глава региона разместил у себя в соцсетях
Ирина АВТУШКО
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Сергей Цивилев поздравил с праздников аграриев Кузбасса.ФОТО: Сергей Цивилев/ InstagramСергей Цивилев поздравил с праздников аграриев Кузбасса.ФОТО: Сергей Цивилев/ Instagram
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Сергей Цивилев поздравил с праздников аграриев Кузбасса. Поздравление глава региона разместил у себя на официальной странице в соцсетях.

Как отметил Сергей Цивилев, сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность – это одна из важнейших отраслей региона. Перед не поставлен ряд серьезных задач, в их числе - накормить кузбассовцев качественными продуктами и существенно увеличить объем экспорта производимых товаров.

-Мы возродили агрофорум в Топкинском районе, строим элеватор в Промышленновском районе, ввели новые меры поддержки для фермеров, вдвое увеличили бюджет агропромышленного комплекса региона и продолжаем разрабатывать программы, которые помогут нашим хозяйствам развиваться! – отметил Сергей Цивилев.

Глава региона поздравил всех тружеников с их профессиональным праздником, пожелав здоровья, благополучия, оптимизма, новых рекордов в полях!

ИСТОЧНИК KP.RU

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