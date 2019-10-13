СЕГОДНЯ 17:34 2019-10-13T17:34:49+03:00

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Известный байкер погиб на кузбасской трассе. Мужчина ехал из Тисульского района.

Информация о смерти байкера, известного как Дмитрий «Карбид» Иванцов появилась в одном из областных пабликов. Сообщается, что он возвращался вечером из поселка Листвянка. В какой-то момент 40-летний водитель не смог справиться с управлением, съехал с трассы и получил травмы. Дмитрий Иванцов скончался в машине прибывшей скорой помощи. Все детали произошедшего устанавливаются спецслужбами.

При этом, как отмечают товарищи погибшего, не может быт и речи об употреблении алкоголя или каких-то запрещенных веществ – погибший вел исключительно здоровый образ жизни. «Закрытие сезона и такое... Пусть земля будет пухом», «Не стало хорошего человека...вечная память тебе друг», «Дима был не просто товарищем и другом, а душевным человеком, который и чай с медом сделает и приготовит вкусно и выслушает, и объяснит. Очень необычно, горестно и слезно сейчас» - такие комментарии сейчас можно увидеть в соцсетях.

Сейчас неравнодушные жители собирают материальную помощь для похорон погибшего байкера.

Сообщается, что прощание с Дмитрием Иванцовым состоится во вторник, 15 октября с 9.30 до 11.00 в Кемерове по улице Баумана, 2 (Ритуальный зал «Пирамида»). В Новокузнецке прощание пройдет в 16.00 по улице Ленина, 167 (Новокузнецкий Крематорий).

ИСТОЧНИК KP.RU