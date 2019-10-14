2019-10-14T05:29:34+03:00
Общество

В Кузбассе врачам будут помогать фантомы

Новое оборудование установили в Березовской городской больнице
Мария КОЛОСОВА
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В Кузбассе врачам будут помогать фантомы.ФОТО: ДОЗН КОВ Кузбассе врачам будут помогать фантомы.ФОТО: ДОЗН КО
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В Кузбассе врачам будут помогать фантомы. Новое оборудование установили в Березовской городской больнице.

На базе женской консультации учреждения открылся симуляционный кабинет. В нем есть так называемые фантомы - они имитируют части человеческого тела и предназначены для введения внутривенных и внутримышечных инъекций.

Отрабатывать на новых устройствах навыки оказания первой медицинской помощи будет средний персонал учреждения. Весь процесс регламентирован профстандартами.

- Основная цель - приобретение сотрудниками навыков, которые позволят проводить процедуры без риска для пациентов, - рассказали в департаменте здравоохранения Кемеровской области. - Кроме того, медперсонал будет подготовлен к работе с редкими патологиями и состояниями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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