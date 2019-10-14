В Кузбассе врачам будут помогать фантомы
В Кузбассе врачам будут помогать фантомы. Новое оборудование установили в Березовской городской больнице.
На базе женской консультации учреждения открылся симуляционный кабинет. В нем есть так называемые фантомы - они имитируют части человеческого тела и предназначены для введения внутривенных и внутримышечных инъекций.
Отрабатывать на новых устройствах навыки оказания первой медицинской помощи будет средний персонал учреждения. Весь процесс регламентирован профстандартами.
- Основная цель - приобретение сотрудниками навыков, которые позволят проводить процедуры без риска для пациентов, - рассказали в департаменте здравоохранения Кемеровской области. - Кроме того, медперсонал будет подготовлен к работе с редкими патологиями и состояниями.
ИСТОЧНИК KP.RU