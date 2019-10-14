Два дома сгорели из-за одной печи в Кемерове

СЕГОДНЯ 05:20 2019-10-14T05:34:12+03:00

Два дома сгорели из-за одной печи в городе Кемерове. ФОТО: кадр видео vk.com "Инцидент Кемерово".

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Сразу два дома сгорели в частном секторе Кемерова в воскресенье вечером. Причиной пожара, по предварительным данным, стали нарушения правил эксплуатации домашних печей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/737595" frameborder="0"></iframe> Два дома сгорели из-за одной печи в городе Кемерове.Видео: vk.com, "Инцидент Кемерово".

35 человек и девять единиц техники тушили пожар в частном доме в переулке Отрадном и на улице Тенистой в Кемерове. Сигнал о том, что горят два дома, поступил на пульт диспетчера в 19.11. К моменту, когда пожарные прибыли на место ЧП, два расположенных по соседству дома горели открытым пламенем.

- В переулке Отрадном сгорела веранда дома,обгорела деревянная обрешетка бани и надворные постройки по всей площади. На улице Тенистой обгорела деревянная обрешетка крыши на площади 20 квадратов и обрешетка крыши надворной постройки по всей площади, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области.

По данным ведомства, пожар начался из-за нарушений правил эксплуатации домашней печи, а близкое расположение домов и надворных построек стало причиной столь масштабного бедствия.

ИСТОЧНИК KP.RU