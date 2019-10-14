2019-10-14T05:34:12+03:00
Происшествия

Два дома сгорели из-за одной печи в Кемерове

Пожар произошел вечером в воскресенье [видео]
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Два дома сгорели из-за одной печи в городе Кемерове. ФОТО: кадр видео vk.com "Инцидент Кемерово".Два дома сгорели из-за одной печи в городе Кемерове. ФОТО: кадр видео vk.com "Инцидент Кемерово".
Изменить размер текста:

Сразу два дома сгорели в частном секторе Кемерова в воскресенье вечером. Причиной пожара, по предварительным данным, стали нарушения правил эксплуатации домашних печей.

Два дома сгорели из-за одной печи в городе Кемерове.Видео: vk.com, "Инцидент Кемерово".

35 человек и девять единиц техники тушили пожар в частном доме в переулке Отрадном и на улице Тенистой в Кемерове. Сигнал о том, что горят два дома, поступил на пульт диспетчера в 19.11. К моменту, когда пожарные прибыли на место ЧП, два расположенных по соседству дома горели открытым пламенем.

- В переулке Отрадном сгорела веранда дома,обгорела деревянная обрешетка бани и надворные постройки по всей площади. На улице Тенистой обгорела деревянная обрешетка крыши на площади 20 квадратов и обрешетка крыши надворной постройки по всей площади, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области.

По данным ведомства, пожар начался из-за нарушений правил эксплуатации домашней печи, а близкое расположение домов и надворных построек стало причиной столь масштабного бедствия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Восемь сирот из Белова обрели дом благодаря прокуратуре
Легковушка обняла столб в Кемерове
Гитарист группы Queen тепло вспомнил кузбасского космонавта Алексея Леонова
В Кузбассе врачам будут помогать фантомы
Известный байкер погиб на кузбасской трассе
Сергей Цивилев поздравил с праздником аграриев Кузбасса
До +22 тепла: синоптики дали прогноз погоды на понедельник в Кузбассе
Спортсменка из Кузбасса выиграла чемпионат мира по боксу
Родное село Алексея Леонова хотя сделать туристическим центром для кузбассовцев
Вряд ли выпустят: кемеровским волонтерам принесли раненую сову
В кемеровском парке водитель ездил по пешеходным дорожкам
Пьяный беловчанин украл мотоцикл, чтобы покататься и продать
Сергей Цивилев поздравил кузбасских парашютистов с победой на Кубке мира
В Кузбассе пройдут дни памяти космонавта Алексея Леонова
В Новокузнецке двое рецидивистов напали на прохожего
Легковушка протаранила автобус и киоск на кемеровской остановке