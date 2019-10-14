Два дома сгорели из-за одной печи в Кемерове
Сразу два дома сгорели в частном секторе Кемерова в воскресенье вечером. Причиной пожара, по предварительным данным, стали нарушения правил эксплуатации домашних печей.
Два дома сгорели из-за одной печи в городе Кемерове.Видео: vk.com, "Инцидент Кемерово".
35 человек и девять единиц техники тушили пожар в частном доме в переулке Отрадном и на улице Тенистой в Кемерове. Сигнал о том, что горят два дома, поступил на пульт диспетчера в 19.11. К моменту, когда пожарные прибыли на место ЧП, два расположенных по соседству дома горели открытым пламенем.
- В переулке Отрадном сгорела веранда дома,обгорела деревянная обрешетка бани и надворные постройки по всей площади. На улице Тенистой обгорела деревянная обрешетка крыши на площади 20 квадратов и обрешетка крыши надворной постройки по всей площади, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области.
По данным ведомства, пожар начался из-за нарушений правил эксплуатации домашней печи, а близкое расположение домов и надворных построек стало причиной столь масштабного бедствия.
ИСТОЧНИК KP.RU