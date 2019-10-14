Вандалы сломали ограду в новокузнецком саду Металлургов

СЕГОДНЯ 07:52 2019-10-14T09:49:32+03:00

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Жители Новокузнецка возмущены: ограда сада Металлургов, что в Центральном районе, оказалась разрушена вандалами. От действий неизвестных пострадали два декоративных чугунных вазона.

Утром в понедельник, 14 октября, новокузнечане обратили внимание на то, что ограда сада Металлургов в Центральном районе повреждена. Два декоративных вазона - один с крышкой, другой без - оказались сброшены со своих мест. Пострадала и вандалоустойчивая ограда - от нее отколоты куски. Один из вазонов уцелел, однако на место его пока не поставили и он находится на тротуаре. Второй вазон, с крышкой, отсутствует.

Пострадали не только чаши, но и ограда.Фото: Екатерина РОМАНОВА

- Это безобразие! Как можно портить такой красивый сад?! - возмущаются горожане. - Надеюсь, полиция найдет вандалов!

Мы направили запрос в администрацию города. Оперативно получить комментарий, что же случилось с вазонами, пока не удалось.

Одна из чаш сиротливо стоит на тротуаре.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Справка «КП»:

Сад Металлургов был построен в середине 30-х годов ХХ века по проекту немецкого архитектора Герхарда Козеля. Он был и остается одним из любимых мест отдыха новокузнечан, граничит с парком имени Гагарина. Вход в сад украшают фигуры двух металлургов. В 90-х годах сад пришел в упадок, а в 1998 году началась его реконструкция, которая длилась четыре года. После этого сад преобразился: появился новый фонтан, аккуратные дорожки, были высажены деревья и кустарники. В саду регулярно проводятся городские мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU