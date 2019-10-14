СЕГОДНЯ 08:23 2019-10-14T09:15:48+03:00

Маленький ребенок и женщина пострадали в ДТП с такси в кузбасском городе. ФОТО: vk.com, "Прокопьевск.ру", Анастасия Шах

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Два автомобиля - Land Rover и Renault Logan - столкнулись на улице Обручева в Прокопьевске вечером 12 октября. В ДТП пострадали женщина и 2-летний ребенок.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/737615" frameborder="0"></iframe> Маленький ребенок и женщина пострадали в ДТП с такси в кузбасском городе.Видео: vk.com, "Прокопьевск.ру", Анастасия Шах

Дорожно-транспортное происшествие случилось в Прокопьевске около 0.30. По улице Обручева двигались два автомобиля: Renault Logan, который перевозил пассажиров, и Land Rover, которым управлял 31-летний водитель. Неподалеку от дома № 29 водитель такси обозначил, что собирается поворачивать, однако второй автомобилист проигнорировал включенные поворотники и в нарушение правил начал обгонять его.

При столкновении пострадали пассажиры такси - 33-летняя женщина и 2-летний ребенок, оба получили незначительные травмы и находятся на амбулаторном лечении.

- С места ДТП водитель автомобиля Land Rover скрылся, однако его разыскали и привлекли к ответственности, - сообщили в отделе пропаганды областной Госавтоинспекции. - Впоследствии было установлено, что мужчина управлял автомобилем, будучи лишенным прав. За управление автомобилем без водительского удостоверения ему грозит штраф в размере 30 тысяч либо административный арест до 15 суток, а за оставление места ДТП - административный арест на срок до 15 суток либо лишение водительских прав на срок от года до полутора.

ИСТОЧНИК KP.RU