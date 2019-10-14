2019-10-14T10:43:35+03:00
Происшествия

В Кемерове грабитель испугался преследования и разул свою жертву

Инцидент произошел ночью
Мария КОЛОСОВА
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В Кемерове грабитель испугался преследования и разул свою жертвуВ Кемерове грабитель испугался преследования и разул свою жертвуФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В Кемерове грабитель испугался преследования и разул свою жертву. Инцидент произошел ночью.

К полицейским обратился 22-летний житель областного центра, который рассказал, что стал жертвой грабителя. Как оказалось, в ночное время к нему на улице подошел неизвестный и потребовал отдать сотовый телефон и банковскую карту. А чтобы потерпевший его не догнал, злоумышленник велел ему снять кроссовки, которые также унес с собой.

В ходе розыска преступника задержали, им оказался 29-летний кемеровчанин. Телефон он оставил у себя, а 1000 рублей, которые были на карточке, потратил путем бесконтактного расчета. Гаджет полицейские изъяли и вернули законному владельцу. Против ночного налетчика заведено уголовное дело за грабеж, ему грозит до семи лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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