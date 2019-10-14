СЕГОДНЯ 12:23 2019-10-14T14:05:26+03:00

В Кузбассе угольная компания задолжала по налогам 35 миллионов рублей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В Кузбассе угольная компания задолжала по налогам 35 миллионов рублей. Судебным приставам пришлось арестовать у предприятия три самосвала.

В Ленинске-Кузнецком местная угольная компания серьезно задолжала государству по выплате налогов. В связи с этим у компании была арестована техника - три карьерных самосвала стоимостью по два миллиона каждый.

Как рассказали в УФССП по Кемеровской области, имущество было оставлено компании на ответственное хранение, однако воспользоваться им она не имеет законного права. Чтобы самосвалы не передали на реализацию, у предприятия есть 10 дней для оплаты долга.

- В дальнейшем к организации будет применен весь комплекс мер принудительного взыскания до полного погашения задолженности, - сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU