В Кузбассе угольная компания задолжала по налогам 35 миллионов рублей
В Кузбассе угольная компания задолжала по налогам 35 миллионов рублей. Судебным приставам пришлось арестовать у предприятия три самосвала.
В Ленинске-Кузнецком местная угольная компания серьезно задолжала государству по выплате налогов. В связи с этим у компании была арестована техника - три карьерных самосвала стоимостью по два миллиона каждый.
Как рассказали в УФССП по Кемеровской области, имущество было оставлено компании на ответственное хранение, однако воспользоваться им она не имеет законного права. Чтобы самосвалы не передали на реализацию, у предприятия есть 10 дней для оплаты долга.
- В дальнейшем к организации будет применен весь комплекс мер принудительного взыскания до полного погашения задолженности, - сообщили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU