СЕГОДНЯ 14:50 2019-10-14T14:50:09+03:00

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В Кузбассе директор турфирмы присвоила 600 тысяч рублей своих клиентов. Жертвами мошенницы стали 11 клиентов.

В Прокопьевске суд поставил точку в расследовании уголовного дела против 36-летней местной жительницы – директора одной из турфирм.

О том, что женщина совершает махинации с деньгами отдыхающих, стало известно после заявления в полицию от последних потерпевших. По словам пострадавших, они купили путевки на море, но директор не выполнила обязательства по бронированию туров, а позже и вовсе перестала отвечать на звонки.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий женщину задержали. Как выяснилось, ее жертвами стали 11 человек.

-Все они частично или полностью оплатили путешествия. Директор фирмы, в свою очередь, обязана была осуществить бронирование и выдать им пакеты документов, необходимых для авиаперелета и проживания. Она знала, что не сможет выполнить свои обязательства, и брала деньги у новых клиентов, чтобы оплатить поездки для предыдущих,- рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Схема вскрылась после того, как перестали приходить новые клиенты, а вместе с ними и деньги. Закрывать старые долги стало нечем. Как выяснилось, женщине удалось присвоить 600 тысяч рублей.

Суд приговорил злоумышленницу в двум с половиной годам условного срока. Также она должна будет возместить причиненный ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU