Ревнивый кузбассовец кулаком разбил стекло автомобиля экс-супруги

СЕГОДНЯ 17:49 2019-10-14T18:13:39+03:00

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Ревность и алкоголь довели жителя Ленинска-Кузнецкого до преступления. Мужчина кулаком разбил стекло автомобиля, на котором ездит его бывшая супруга.

34-летний житель Ленинска-Кузнецкого некоторое время назад развелся с супругой. Однако чувства у него к женщине остались. В один из дней он зашел в торговый павильон, где она работала, и завязал разговор о новом друге экс-супруги. Градус напряженности становился все выше, и в конце концов ревнивый мужчина решил сорвать злость на машине бывшей жены. Ударом кулака он разбил стекло автомобиля «Лада Икс Рей», а потом скрылся. Женщина тут же нажала тревожную кнопку, и по сигналу прибыли бойцы Росгвардии. Пострадавшая рассказала, что ее бывший супруг приходил нетрезвым, и подробно описала его.

Стражи порядка тут же отправились искать ревнивца, и вскоре заметили мужчину в испачканной, предположительно кровью, одежде. Тот, завидев гвардейцев, бросился бежать. Погоня была непродолжительной, и вскоре бойцы Росгвардии уже беседовали с нетрезвым ревнивцем.

- Для дальнейшего разбирательства злоумышленник был передан правоохранителям. Сумма ущерба устанавливается, - сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU