2019-10-14T18:13:39+03:00
Общество

Ревнивый кузбассовец кулаком разбил стекло автомобиля экс-супруги

Мужчине не понравился новый знакомый бывшей возлюбленной
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Ревнивый кузбассовец кулаком разбил стекло автомобиля экс-супруги. ФОТО: пресс-служба Управления Росгвардии по Кемеровской области.Ревнивый кузбассовец кулаком разбил стекло автомобиля экс-супруги. ФОТО: пресс-служба Управления Росгвардии по Кемеровской области.
Изменить размер текста:

Ревность и алкоголь довели жителя Ленинска-Кузнецкого до преступления. Мужчина кулаком разбил стекло автомобиля, на котором ездит его бывшая супруга.

34-летний житель Ленинска-Кузнецкого некоторое время назад развелся с супругой. Однако чувства у него к женщине остались. В один из дней он зашел в торговый павильон, где она работала, и завязал разговор о новом друге экс-супруги. Градус напряженности становился все выше, и в конце концов ревнивый мужчина решил сорвать злость на машине бывшей жены. Ударом кулака он разбил стекло автомобиля «Лада Икс Рей», а потом скрылся. Женщина тут же нажала тревожную кнопку, и по сигналу прибыли бойцы Росгвардии. Пострадавшая рассказала, что ее бывший супруг приходил нетрезвым, и подробно описала его.

Стражи порядка тут же отправились искать ревнивца, и вскоре заметили мужчину в испачканной, предположительно кровью, одежде. Тот, завидев гвардейцев, бросился бежать. Погоня была непродолжительной, и вскоре бойцы Росгвардии уже беседовали с нетрезвым ревнивцем.

- Для дальнейшего разбирательства злоумышленник был передан правоохранителям. Сумма ущерба устанавливается, - сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Россельхозбанк уместил возможности офиса в планшет
При разводе житель Новокузнецка хотел повесить на жену огромный долг
Россельхозбанк упростил процесс активации платежных колец
В Кузбассе открылся первый российский Центр опережающей профподготовки
НЛО над горящим Сосновым бором заметил кемеровчанин
Россельхозбанк представил на выставке «Золотая осень» собственную биометрическую систему
Россельхозбанк создаст цифровую экосистему для фермеров
Лес горит: очевидцы сняли на видео пожар в Сосновом бору в Кемерове
В Кузбассе директор турфирмы присвоила 600 тысяч рублей
В Новокузнецке брачный аферист выманил у жены и тещи 3,3 миллиона рублей
Правительство России выделило 83 миллиона рублей на строительство детского сада в «Кемерово-Сити»
В Кузбассе угольная компания задолжала по налогам 35 миллионов рублей
Прощай, бабье лето: на неделе в Кузбассе выпадет снег
В Кемерове частично отключат светофоры на перекрестках
В Кемерове грабитель испугался преследования и разул свою жертву
Более 4200 водителей лишены прав с начала года в Кузбассе