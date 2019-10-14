2019-10-14T18:14:05+03:00
Общество

НЛО над горящим Сосновым бором заметил кемеровчанин

Кружащие над лесом, по его мнению, НЛО зафиксировала видеокамера [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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НЛО над горящим Сосновым бором заметил кемеровчанин. ФОТО: кадр видео, присланный Сергеем Парамоновым.НЛО над горящим Сосновым бором заметил кемеровчанин. ФОТО: кадр видео, присланный Сергеем Парамоновым.
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В понедельник, 14 октября, в кемеровском Сосновом бору горела трава. Пожар попал в объектив видеокамеры, а один из горожан заметил нечто необычное.

Лес горит: очевидцы сняли на видео пожар в Сосновом бору в Кемерове.Видео: vk.com, "Интересный Кемерово"

- Вы смотрите только на горящую траву, но посмотрите выше! Видите – справа от места пожара НЛО! – уверенно заявляет Сергей Парамонов, наш читатель. – То появляется, то исчезает. Надо это видео срочно отправить уфологам! Вы замечали, сколько НЛО в последнее время кружит над Кемерово? Весь интернет пестрит! Пусть разбираются!

Мужчина отмечает, что видео он посмотрел в паблике "Интересный Кемерово". По совету нашего читателя мы также внимательно посмотрели видеосъемку пожара. Мы тоже обратили внимание на некие округлые объекты, которые возникали в правом верхнем углу. Однако мы вынуждены разочаровать Сергея: то, что он принял за НЛО – всего лишь отсвет фар встречных машин в стекле автомобиля, из которого вели съемку пожара очевидцы. Ни к инопланетным объектам, ни к высшему разуму они отношения не имеют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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