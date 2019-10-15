Взрослый новокузнечанин ограбил на улице 7-летнего ребенка

СЕГОДНЯ 03:29 2019-10-15T03:29:28+03:00

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Потакание преступным желаниям довело 27-летнего жителя города Новокузнецка дол скамьи подсудимых. Он при свете дня ограбил на улице маленького мальчика.

7-летний житель Новокузнекца шел днем по улице, когда к нему подошел взрослый мужчина. Он отобрал у ребенка мобильный телефон стоимостью порядка семи тысяч рублей. Ребенок рассказал обо всем родителям, а те сообщили о краже в полицию. Стражи порядка вскоре обнаружили гаджет в одном из киосков по продаже мобильных телефонов, а потом и задержали похитителя. Позже 27-летний мужчина, совершивший преступление, признался, что пошел на это ради покупки спиртного.

Похищенный телефон вернули владельцу, и мама мальчика искренне поблагодарили стражей порядка за помощь. Грабителя же в скором времени ожидает суд. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, ему грозит до четырех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU