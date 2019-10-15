Дебошир с вилами и ножами прятался в стоге сена

СЕГОДНЯ 04:38 2019-10-15T04:38:46+03:00

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Житель города Новокузнецка поругался со своим сыном. А когда тот вызвал полицию, мужчина спрятался в стоге сена. От стражей порядка он отбивался ножами и вилами.

40-летний житель Новокузнецка выпил лишнего и завел разговор с несовершеннолетним сыном. Очень быстро разговор перерос в конфликт. Подросток не мог самостоятельно успокоить родителя, поэтому он попросту ушел из дома и вызвал полицию. Агрессивный новокузнечанин, схватив два ножа, принялся угрожать прибывшим стражам порядка, а потом убежал и попытался спрятаться в стогу сена. Полицейские все-таки задержали его, но пока сопровождали к служебному автомобилю, дебошир вырвался, схватил вилы и пообещал заколоть всякого, кто приблизится к нему.

Вилы у новокузнечанина отобрали, а самого его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. К слову, позже выяснилось, что он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

- По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области. - Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU