2019-10-15T05:18:40+03:00
Общество

Дети из Анжеро-Судженска остались без уроков музыки

Второй этаж музыкальной школы закрыли за нарушение противопожарной безопасности
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Дети из Анжеро-Судженска остались без уроков музыки. ФОТО: УФССП России по Кемеровской области.Дети из Анжеро-Судженска остались без уроков музыки. ФОТО: УФССП России по Кемеровской области.
Изменить размер текста:

В течение ближайших трех месяцев будет закрыт второй этаж музыкальной школы города Анжеро-Судженска. Как оказалось, здесь не соблюдались правила пожарной безопасности.

Федеральный государственный пожарный надзор провел проверку в музыкальной школе Анжеро-Судженска. Руководству выдали предписание, в котором требовали устранить нарушения, однако сделано это не было. Как оказалось, в двухэтажном деревянном здании открытая эвакуационная лестница со второго этажа не соответствует противопожарным требованиям. Руководству школы дали время на устранение нарушения, однако это не было сделано. Тогда специалисты Госпожнадзора обратились в суд.

Как рассказали в пресс-службе отдела судебных приставов по городу Анжеро-Судженску, за повторное невыполнение предписания деятельность второго этажа музыкальной школы приостановлена на 90 суток. Сейчас оно уже опечатано судебными приставами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дебошир с вилами и ножами прятался в стоге сена
Взрослый новокузнечанин ограбил на улице 7-летнего ребенка
МЧС предупреждает кузбассовцев о штормовом ветре до 20 метров в секунду
Россельхозбанк уместил возможности офиса в планшет
При разводе житель Новокузнецка хотел повесить на жену огромный долг
Россельхозбанк упростил процесс активации платежных колец
В Кузбассе открылся первый российский Центр опережающей профподготовки
НЛО над горящим Сосновым бором заметил кемеровчанин
Россельхозбанк представил на выставке «Золотая осень» собственную биометрическую систему
Ревнивый кузбассовец кулаком разбил стекло автомобиля экс-супруги
Россельхозбанк создаст цифровую экосистему для фермеров
Лес горит: очевидцы сняли на видео пожар в Сосновом бору в Кемерове
В Кузбассе директор турфирмы присвоила 600 тысяч рублей
В Новокузнецке брачный аферист выманил у жены и тещи 3,3 миллиона рублей
Правительство России выделило 83 миллиона рублей на строительство детского сада в «Кемерово-Сити»
В Кузбассе угольная компания задолжала по налогам 35 миллионов рублей
Прощай, бабье лето: на неделе в Кузбассе выпадет снег
В Кемерове частично отключат светофоры на перекрестках
В Кемерове грабитель испугался преследования и разул свою жертву
Более 4200 водителей лишены прав с начала года в Кузбассе