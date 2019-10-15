Дети из Анжеро-Судженска остались без уроков музыки

СЕГОДНЯ 05:18 2019-10-15T05:18:40+03:00

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В течение ближайших трех месяцев будет закрыт второй этаж музыкальной школы города Анжеро-Судженска. Как оказалось, здесь не соблюдались правила пожарной безопасности.

Федеральный государственный пожарный надзор провел проверку в музыкальной школе Анжеро-Судженска. Руководству выдали предписание, в котором требовали устранить нарушения, однако сделано это не было. Как оказалось, в двухэтажном деревянном здании открытая эвакуационная лестница со второго этажа не соответствует противопожарным требованиям. Руководству школы дали время на устранение нарушения, однако это не было сделано. Тогда специалисты Госпожнадзора обратились в суд.

Как рассказали в пресс-службе отдела судебных приставов по городу Анжеро-Судженску, за повторное невыполнение предписания деятельность второго этажа музыкальной школы приостановлена на 90 суток. Сейчас оно уже опечатано судебными приставами.

ИСТОЧНИК KP.RU