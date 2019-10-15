2019-10-15T10:29:22+03:00
Происшествия

Два брата в Кузбассе продавали гранатометы и пистолеты

Оружие они хранили в автомобиле
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Два брата в Кузбассе продавали гранатометы и пистолетыДва брата в Кузбассе продавали гранатометы и пистолетыФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Два брата из Свердловской области специально приехали в Кузбасс, чтобы продавать здесь оружие и боеприпасы. Наладить преступный бизнес им не удалось: оба были задержаны.

38-летний житель Свердловской области предложил своему 35-летнему брату, у которого уже были проблемы с законом, наладить бизнес по продаже оружия и боеприпасов. Через социальные сети они нашли покупателей, а потом привезли в Кузбасс на автомобиле целый арсенал: пистолеты Макарова и ТТ, противотанковые гранатометы и патроны. Все это они спрятали в тайнике под задним сиденьем автомобиля. Мужчины подсчитали, что их выручка составит примерно 700 тысяч рублей. Однако наладить бизнес не удалось: обоих торговцев оружием задержали в тот момент, когда они передавали товар потенциальному покупателю.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в сентябре 2019 года суд признал обоих братьев виновными в незаконном приобретении, хранении и сбыте оружия. Оба уже отправились в колонию общего режима, где старший брат проведет три года и шесть месяцев, а младший - три года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24