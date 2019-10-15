Два брата в Кузбассе продавали гранатометы и пистолеты

СЕГОДНЯ 09:44 2019-10-15T10:29:22+03:00

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Два брата из Свердловской области специально приехали в Кузбасс, чтобы продавать здесь оружие и боеприпасы. Наладить преступный бизнес им не удалось: оба были задержаны.

38-летний житель Свердловской области предложил своему 35-летнему брату, у которого уже были проблемы с законом, наладить бизнес по продаже оружия и боеприпасов. Через социальные сети они нашли покупателей, а потом привезли в Кузбасс на автомобиле целый арсенал: пистолеты Макарова и ТТ, противотанковые гранатометы и патроны. Все это они спрятали в тайнике под задним сиденьем автомобиля. Мужчины подсчитали, что их выручка составит примерно 700 тысяч рублей. Однако наладить бизнес не удалось: обоих торговцев оружием задержали в тот момент, когда они передавали товар потенциальному покупателю.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в сентябре 2019 года суд признал обоих братьев виновными в незаконном приобретении, хранении и сбыте оружия. Оба уже отправились в колонию общего режима, где старший брат проведет три года и шесть месяцев, а младший - три года.

ИСТОЧНИК KP.RU