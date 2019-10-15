2019-10-15T15:23:15+03:00
Общество

В больницу на вертолете: площадки для санавиации построят в Кузбассе

Предполагается строительство площадок в трех кузбасских городах
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
В больницу на вертолете: площадки для санавиации построят в КузбассеВ больницу на вертолете: площадки для санавиации построят в КузбассеФото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Уже через год в Кузбассе появятся три площадки для санавиации. А с 2021 года тяжелых пациентов будут доставлять в больницу на вертолетах.

К концу 2020 года будут оборудованы первые вертолетные площадки в трех крупных медицинских центрах региона. Оснащенные светосигнальным и навигационным оборудованием, они будут находиться на территории Кузбасского кардиоцентра, Центра охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком и на базе Новокузнецкой городской больницы № 1. Каждый вертолет планируется оснастить медицинским модулем, чтобы врачи как можно скорее могли оказывать помощь пациентам в тяжелом состоянии, об этом сообщает ТАСС. Контракт же с авиакомпанией, которая будет осуществлять перелеты, будет заключен в начале 2021 года.

Сейчас в Кузбассе вертолет вылетает только к пациентам, которые находятся в труднодоступной местности и где нет автомобильного сообщения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кемерове изменится режим работы светофора на проспекте Шахтеров
В Кузбассе предприятие ЖКХ погасило миллионный долг по зарплате после вмешательства прокуратуры
Житель Кузбасса забил до смерти немощного отца
Инспектор Ростехнадзора осужден за взятку в Кузбассе
Россельхозбанк выпустил новую дебетовую карту к началу выставки «Золотая осень»
Сергей Цивилев призвал кузбассовцев переобуть автомобили
В Кузбассе побит многолетний температурный рекорд перед похолоданием
Карты Mastercard Россельхозбанка станут доступны в приложении Кошелек Pay
Два брата в Кузбассе продавали гранатометы и пистолеты
В Кузбассе появится новая льгота для пенсионеров
Инцидент с упавшим в колодец ребенком в Кемерове прокомментировали в полиции
В Междуреченске отремонтировали городскую набережную
Россельхозбанк научит продвигать собственный бренд в социальных сетях
Грибы и синтетика довели молодого кемеровчанина до суда
Не доехал: на кузбасской трассе автомобиль врезался в столб и перевернулся
Дети из Анжеро-Судженска остались без уроков музыки