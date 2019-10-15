В больницу на вертолете: площадки для санавиации построят в Кузбассе

СЕГОДНЯ 14:22 2019-10-15T15:23:15+03:00

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Уже через год в Кузбассе появятся три площадки для санавиации. А с 2021 года тяжелых пациентов будут доставлять в больницу на вертолетах.

К концу 2020 года будут оборудованы первые вертолетные площадки в трех крупных медицинских центрах региона. Оснащенные светосигнальным и навигационным оборудованием, они будут находиться на территории Кузбасского кардиоцентра, Центра охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком и на базе Новокузнецкой городской больницы № 1. Каждый вертолет планируется оснастить медицинским модулем, чтобы врачи как можно скорее могли оказывать помощь пациентам в тяжелом состоянии, об этом сообщает ТАСС. Контракт же с авиакомпанией, которая будет осуществлять перелеты, будет заключен в начале 2021 года.

Сейчас в Кузбассе вертолет вылетает только к пациентам, которые находятся в труднодоступной местности и где нет автомобильного сообщения.

ИСТОЧНИК KP.RU