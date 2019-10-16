Нуждается в помощи: в Кузбассе пропал 68-летний мужчина

СЕГОДНЯ 03:17 2019-10-16T06:13:48+03:00

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В Кузбассе пропал житель Березовского Турарбек Иманалиев. Мужчину разыскивают с 11 октября.

О поисках сообщили волонтеры отряда «Лиза Алерт» на своей официальной странице в соцсетях. Сейчас местонахождение пропавшего неизвестно, но по официальным данным, он нуждается в медицинской помощи.

Приметы мужчины: рост 150 сантиметров, среднего телосложения, волосы черные с проседью, глаза карие.

В день исчезновения был одет в черную куртку, черные болоньевые штаны, черные ботинки, черную кепку.

Волонтеры просят всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшем, звонить по телефону горячей линии: 8-800-700-54-52 или 112. Также в поисках требуется помощь добровольцев.

ИСТОЧНИК KP.RU