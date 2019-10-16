Нуждается в помощи: в Кузбассе пропал 68-летний мужчина
В Кузбассе пропал житель Березовского Турарбек Иманалиев. Мужчину разыскивают с 11 октября.
О поисках сообщили волонтеры отряда «Лиза Алерт» на своей официальной странице в соцсетях. Сейчас местонахождение пропавшего неизвестно, но по официальным данным, он нуждается в медицинской помощи.
Приметы мужчины: рост 150 сантиметров, среднего телосложения, волосы черные с проседью, глаза карие.
В день исчезновения был одет в черную куртку, черные болоньевые штаны, черные ботинки, черную кепку.
Волонтеры просят всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшем, звонить по телефону горячей линии: 8-800-700-54-52 или 112. Также в поисках требуется помощь добровольцев.
ИСТОЧНИК KP.RU