2019-10-16T06:15:47+03:00
Происшествия

В Юрге неизвестный избил и ограбил пенсионера в подъезде

Свою жертву злоумышленник заприметил заранее
Ирина АВТУШКО
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В Юрге неизвестный избил и ограбил пенсионера в подъездеВ Юрге неизвестный избил и ограбил пенсионера в подъездеФото: Иван МАКЕЕВ
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В Юрге неизвестный избил и ограбил пенсионера в подъезде. Свою жертву злоумышленник заприметил заранее в одном из магазинов.

Расследование инцидента началось сразу после того, как полицейским сообщили о нападении в одном из жилых домов на 62-летнего мужчину. Как выяснилось, он возвращался из магазина, когда в подъезде навстречу ему стал спускаться неизвестный. Злоумышленник ударил пенсионера по лицу, а затем повалил на пол и украл из нагрудного кармана куртки кошелек с наличностью - 6 тысяч рублей.

- В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за кражи и грабежи 41-летний местный житель. Полицейские выяснили, что злоумышленник заметил потерпевшего еще в магазине, где тот расплачивался за покупки, а затем напал на него, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Теперь за грабеж налетчику грозит до семи лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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