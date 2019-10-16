Банк УРАЛСИБ увеличил объемы автокредитования в 1,4 раза по итогам девяти месяцев

СЕГОДНЯ 08:43 2019-10-16T08:43:25+03:00

За девять месяцев 2019 года в рамках госпрограмм было выдано 2 141 кредитов

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Банк УРАЛСИБ по итогам девять месяцев 2019 года увеличил объемы автокредитования на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за 9 месяцев 2019 года было выдано порядка 9,1 тысячи автокредитов на сумму более 7,4 миллиардов рублей. Средняя сумма кредита за год выросла на 14% и составила 818 тысячи рублей. Кредитный портфель по автокредитованию с начала года увеличился на 28%.

Ключевым драйвером роста автокредитования в Банке УРАЛСИБ стало продление на 2019 год государственных программ поддержки автокредитования – "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль". Всего за девять месяцев 2019 года в рамках госпрограмм было выдано 2 141 кредитов на 1 миллиард рублей. Рост также поддержали запуск кредитной программы с остаточным платежом и увеличение максимальной суммы кредита до 5 млн рублей, с одновременным расширением географии регистрации клиента на всю территорию РФ.

Ознакомиться со всеми условиями кредитования можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте Банка.