6-летний мальчик и его брат потерялись в Кемерове

СЕГОДНЯ 13:36 2019-10-16T13:58:21+03:00

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Два брата 6 и 7 лет пошли погулять на улицу в городе Кемерове. Братья поссорились, и младший убежал от старшего и заблудился.

Было уже около семи часов вечера, когда жительница Кемерова обратила внимание на маленького ребенка, который гулял на улице один. Женщина испугалась за безопасность мальчика и обратилась в полицию. Инспектор по делам несовершеннолетних выяснила, что мальчику всего шесть лет. Он пошел гулять со своим 7-летним братом, потом они поссорились. Малыш обиделся и убежал от своего брата, но найти дорогу домой не смог. Впрочем, оказалось, что он живет неподалеку от дома, где его нашли. Полицейские доставили ребенка домой. Старший брат к тому времени был уже дома, а их мать гуляла на улице с тремя младшими детьми.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, с матерью провели профилактическую беседу, а также составили в отношении нее протокол за неисполнение обязанностей по содержанию или воспитанию несовершеннолетних. Теперь женщине грозит штраф в размере до 500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU