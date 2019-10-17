В Новокузнецке приступают к ремонту главного проспекта

СЕГОДНЯ 03:33 2019-10-17T03:33:32+03:00

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Со следующей недели в Новокузнецке начнутся работы по реконструкции главного проспекта. С шестого раза властям города удалось найти подрядчика, который отремонтирует Металлургов.

О том, что нашелся подрядчик, готовый взяться за реконструкцию проспекта Металлургов, сообщил мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов в соцсетях. Ранее администрация города несколько раз объявляла аукционы, и ни на один не было подано ни одной заявки. Лишь в шестом аукционе приняла участие компания «Кемеровоспецстрой», ставшая победителем.

Проспект Металлургов давно нуждается в капитальном ремонте – и проезжая часть, и тротуары. Масштабные работы по программе нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» были назначены на 2019-2020 годы, однако в течение всего строительного сезона не удавалось найти подрядчика. Завершится реконструкция проспекта в третьем квартале 2021 года. Общая сумма контракта превышает 800 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU